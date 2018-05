Graupera exporta la seva fòrmula per Barcelona a tota Catalunya i constitueix una associació

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 18:00 h

Es dirà Participació Política a Catalunya i pretén tenir continuïtat després de les municipals

Gerard Sesé @gerardsese | La proposta de Jordi Graupera que el sobiranisme es presenti unit a Barcelona i que dugui a terme unes primàries prèvies per a escollir el candidat li falten pocs milers de firmes per assolir el seu objectiu, les 30.000. A més, avui mateix l'economista Xavier Sala-i-Martin li ha donat suport públic. Ara fa uns minuts, el perfil oficial de Twitter ha anunciat que es constitueixen en una associació per a exportar la fórmula a tot el Principat.

El perfil oficial Primàries.Barcelona ha comunicat avui que els membres de la campanya Primàries Barcelona s'han constituït en associació i que es dirà 'Associació per la Participació Política a Catalunya' (AppCat).

Tot i això, mantenen com a primer objectiu "convèncer els partits i les organitzacions sobiranistes de celebrar unes primàries transversals i obertes de tot el sobiranisme per triar els candidats a les eleccions municipals de Barcelona de 2019" però exporten la idea a tot el Principat. "Constituïm l'associació per promoure la participació política més enllà de Barcelona i més enllà de les municipals".

Segons ells mateixos, consideren que Catalunya necessita una "obertura democràtica, forçar els representants a retre comptes de manera permanent, i esmolar persones i projectes amb la intervenció de la gent".

Els dos co-portaveus de l'associació seran, a partir d'ara, Maria Vila i Jordi Graupera.





