Durant l'inici de les jornades, també s'ha anunciat que el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, deixarà el càrrec ben aviat, després que el passat desembre fos ascendit de general de divisió a tinent general, cosa que implica un canvi de destí, ja que amb aquesta graduació només pot exercir a Madrid. El nomenament va ser proposat per la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Segons un reial decret del 7 de desembre publicat al BOE l'endemà, es va promoure Gozalo de general de divisió a tinent general, el màxim escalafó dins de la Guàrdia Civil, "a proposta de la ministra de Defensa, escoltat el ministre de l'Interior i prèvia deliberació del Consell de Ministres" aquell mateix dia 7.Gozalo va arribar com a general de brigada el 2011 a la prefectura de la Guàrdia Civil de Catalunya. Des d'aleshores, la Guàrdia Civil ha portat investigacions importants com la del 'cas 3%' per suposat finançament irregular de CDC, amb escorcolls a la seu del partit, o la de Jutjat d'Instrucció 13 pels preparatius de l'1-O, amb l'escorcoll el 20 de setembre de seus de la Generalitat i impremtes, detenció d'alts càrrecs del Govern, entre altres. Gozalo va participar també en les reunions preparatòries amb els altres cossos policials pel dispositiu de l'1-O coordinat per Diego Pérez de los Cobos, dispositiu que va acabar amb polèmiques càrregues policials als votants.En breu, el Consell de Ministres decidirà en breu el càrrec concret que tindrà Gozalo, que en tot cas serà en una de les unitats centrals del cos a Madrid.