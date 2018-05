[Vídeo] C's converteix el senyalador en la víctima i denuncia persecussió al periodista de El Mundo

No podem normalitzar l'art de la tergiversació i la fal·làcia. És indecent i immoral. Convertir l'assetjador en víctima i els que es defensen legítimament en els culpables és menyspreable. PROU! Més info aquí: https://t.co/U4KwD6lWTu pic.twitter.com/ZRqdedPjwy

Podria semblar un gag del programa de sàtira política de TV3, Polònia, però no ho és. És la realitat del discurs de Ciudadanos. Avui la diputada taronja Sonia Sierra s'ha atrevit a denunciar des del Parlament una "campanya d'assetjament" contra el periodista de El Mundo Javier Negre. Fins i tot, ha assegurat que està patint violència ha demanat que els independentistes ho condemnin. L'altra persona que va senyalar els professors a través de l'article de El Mundo va ser Albert Rivera, del que també ha assegurat que està patint assetjament.

