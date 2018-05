[Vídeo] Un ciutadà s'empesca una manera per dificultar als unionistes l'arrencada de llacets grocs

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 05:00 h

La fórmula: cinta adhesiva groga i un cúter

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Uns en positiu: reivindiquen les seves idees a través de posar llacets grocs al carrer. Els altres, en negatiu: destrossen el que els altres posen per imposar les seves. Davant dels constants atacs unionistes contra la simbologia pacífica i inofensiva dels sobiranistes, un ciutadà s'ha empescat una fórmula per dificultar la tasca a aquells que arranquen llacets grocs.

Notícies relacionades

La tàctica és senzilla però ben pensada: per a dificultar l'extracció, aquest ciutadà proposa agafar cinta adhesiva groga i fer una anella a un fanal, per exemple, tal com es veu al vídeo. Després, es tracta d'agafar algun utensili tallant, en aquest cas un cúter, i ratllar la cinta per tal que en quedin petits trossos. Primer d'una banda i després de l'altra. D'aquesta manera, qui pretengui arrencar-los s'hi haurà d'estar, de ben segur, una bona estona. Aquí el seu tutorial casolà: