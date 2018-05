Sànchez va aconsellar a Puigdemont que anés a l'exili davant el risc de presó

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 19:30 h

Ho explica Agustí Alcoberro al digital 'NacióDigital'

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció|Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i número dos de Junts per Catalunya, hauria aconsellat a Carles Puigdemont que agafés el "camí de l'exili" si li servia per evitar la presó. Ho explica Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC sota el mandat de Sànchez, en un article al diari digital NacióDigital per les 200 nits que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, líder d'Òmnium Cultural, porten tancats a la presó de Soto del Real.







Segons avança el digital, Sànchez hauria parlat amb Puigdemont per telèfon el passat 21 d'octubre, mentre se celebrava a Barcelona una massiva manifestació per l'entrada dels 'Jordis' a la presó. Sànchez hauria trucat la seva companya, Susanna Barreda, i el mòbil hauria acabat en mans del president de la Generalitat que -finalment- va seguir el consell de Sànchez i va exiliar-se a Brussel·les. Asseguren des de 'Nació Digital' que Sànchez hauria estat també clau el dia 10 d'octubre, quan Puigdemont va deixar en suspens la declaració d'independència.



D'altra banda, sobre el dia que Sànchez va entrar a la presó, Alcoberro assegura que estava mentalitzat i que fins i tot estava convençut de no pagar la fiança si se li imposava com a condició de llibertat. Apunten que el seu advocat, Jordi Pina, i el seu número dos a l'ANC van intentar fer-lo canviar d'opinió, però al final no va tenir opció perquè la justícia espanyola va acabar decretant presó incondicional.