Exeurodiputats fan campanya per l'alliberament de Junqueras i Romeva

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 20:00 h

Els polítics asseguren que els càrrecs que s'imputen i les mesures contra ells són "desproporcionades"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Diversos exdiputats dels Verds/ALE al Parlament Europeu han demanat aquest dijous a l'Associació d'antics membres de l'Eurocambra que reclami l'alliberament d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, aquest últim també membre de l'associació. Una dotzena d'exeurodiputats han fet arribat una carta a l'entitat -que agrupa membres de diversos estats europeus- en què informa que dos antics eurodiputats de la cambra -Junqueras i Romeva- es troben en situació de presó preventiva acusats de rebel·lió i malversació de fons públics pel referèndum de l'1-O.

"Independentment de l'avaluació política que un pugui fer, sembla evident que els càrrecs imputats i les mesures cautelars contra ells i la resta de membres del Govern són desproporcionats", recull el text. En aquest sentit, demanen a l'associació que no deixi de banda el cas dels dos polítics destituïts pel govern espanyol i mostri "interès" per la seva situació fent saber al govern espanyol la "preocupació" pel seu empresonament i la petició que siguin alliberats fins que no se celebri un judici i hi hagi una sentència.

Entre els signants de la carta hi ha Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Iñaki Irazabalbeita o Camilo Nogueira. També s'han sumat a la iniciativa Nelly Maes, Jens-Peter Bonde, Marije Cornilessen, Catherine Grèze, Max Simeoni, Nikos Chrysorgelos, Satu Hassi i Monica Frassoni.