Sintonia entre Paluzie i Puigdemont durant una reunió avui a Berlin

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 20:30 h

Coincideixen que "el compromís amb la República Catalana ha de ser irrenunciable"

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie s’han reunit avui a Berlín. Justament quan l'entitat catalana està preguntant telemàticament (hi ha temps fins demà a la nit) als seus socis quin ha de ser el full de ruta que ha de defensar l'ANC. De moment, però, sembla que hi ha total sintonia entre el president i Paluzie.

El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie s’han reunit avui a Berlín. © ANC Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes anc, assemblea, berlin, carles puigdemont, Elisenda Paluzie, republica

Punts de trobada

En aquesta reunió han analitzat la situació política, caracteritzada per la no acceptació per part de l'Estat espanyol del resultat de les eleccions del 21 de desembre, per la persistència i l'enduriment de la repressió, i per la regressió en els drets democràtics. En aquesta anàlisi han coincidit en la necessitat de refermar el mandat del referèndum de l'1 d'Octubre. Així, consideren que fer efectiva la República Catalana és la garantia per superar la repressió i l'autoritarisme de l'Estat, i alhora per construir una societat justa, democràtica i cohesionada.

No renunciar a la República

En l'anàlisi dels escenaris que hi ha fins al 22 de maig, han coincidit en el fet que en qualsevol dels casos, el compromís amb la República Catalana ha de ser irrenunciable.

Notícies relacionades