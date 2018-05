Sectors del PDeCAT crítics amb la direcció es reuneixen per alinear el partit amb Puigdemont

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 23:35 h

Buch impulsa el sopar a Rubí amb més de 90 persones amb l’objectiu de renovar la formació per facilitar la confluència amb JxCat i amb la vista posada a les municipals del 2019

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Diversos sectors del Partit Demòcrata (PDeCAT) crítics amb la direcció de la formació s’han reunit aquest vespre a Rubí (Vallès Occidental) en un sopar, tal com ha avançat el ‘Diari ARA’ i han confirmat a l’ACN fonts coneixedores de la trobada. L’objectiu principal, alinear l’organització amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont per facilitar la confluència entre els dos espais. L’expresident de l’ACM Miquel Buch i el seu entorn han impulsat el conclave. Fonts presents a la reunió han explicat a l’ACN que la trobada, molt “plural”, ha aplegat diverses “famílies” del PDeCAT amb la intenció de debatre i apropar el partit a Puigdemont, Jordi Turull i Josep Rull, tots amb carnet del PDeCAT i alhora puntals de JxCat. A més, la reunió també s’ha fet amb la vista posada a les municipals del 2019, i una de les propostes que s’hi ha fet és forçar un congrés a l’estiu per renovar la direcció del partit.

© Guifré Jordan Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes JuntsxCat, PDeCAT, Puigdemont, República

Notícies relacionades

A la reunió també hi han assistit, entre d’altres, l’actual president de l’ACM i alcalde de Sallent, David Saldoni; el regidor de Rubí i responsable de Relacions Internacionals del PDeCAT, Víctor Puig; l’exdiputat de JxSí Jordi Cuminal -que va advertir que estriparia el carnet del partit si Puigdemont convocava eleccions abans de l’aplicació del 155, i que per això està pendent d’una possible sanció del Comitè d’Ètica del PDeCAT-; l’alcalde de Molins de Rei i també exparlamentari de JxSí Joan Ramon Casals; la diputada al Congrés Míriam Nogueras; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; l’exdiputada de JxSí Violant Cervera, a més de gent vinculada a l’entorn de Rull, Turull, Buch, Moment Zero i Llibergència.La majoria de veus són crítiques amb la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, així com amb la flamant portaveu del Partit Demòcrata, Maria Senserrich. La pròpia Senserrich va avisar, en una entrevista a l’ACN publicada dissabte passat, que el quart candidat de JxCat hauria d’estar consensuat amb tot el grup parlamentari, no només amb una part. Segons fonts consultades, aquestes declaracions han fet apressar la celebració de la reunió dels crítics amb la direcció.De fet, el propi Buch va publicar un missatge a Twitter poques hores després de publicar-se l’entrevista de Senserrich, on afirmava: “Doncs jo no em sento representat per la direcció d’un partit que la mateixa setmana que exigeix un govern al president Puigdemont l’amenaci amb qui ha de ser el candidat”.