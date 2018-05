L'advocat d'Anna Gabriel: ''Ha trobat una solidaritat increïble a Suïssa''

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 10:00 h

Olivier Peter assegura que els ciutadans suïssos no entenen la posició del govern espanyol

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | "Anna Gabriel ha trobat una solidaritat increïble a Suïssa". Ho ha assegurat el seu advocat, Olivier Peter, en una entrevista aquest divendres al matí a Catalunya Ràdio, on ha afirmat que "s'ha trobat molta gent disposada a ajudar-la". En aquest sentit, ha fet una crida a participar en el festival d'aquest cap de setmana a Sallent, municipi natal de Gabriel, per "demostrar el suport social" que també té la cupaire a Catalunya.

Peter ha explicat que els suïssos i suïsses "no entenen la posició del govern espanyol", en referència a les declaracions del ministre d'exterior, Alfonso Dastis, que va assegurar en la televisió Suïssa, que "Espanya ho gestiona molt bé sol i que no necessita ajuda", un discurs "tancat" que va sorprendre l'opinió publica, segons ha dit l'advocat.

Suïssa no extradeix per delictes polítics



Tant el delicte de rebel·lió, del que s'acusa Marta Rovira, com el de desobediència, que recau sobre Gabriel, són delictes polítics, i "Suïssa no extradeix per delictes polítics", ha reblat l'advocat, que ha dit que el procediment d'Anna Gabriel s'ha acabat perquè l'Estat ni tan sols va demanar l'extradició internacional.



Peter però, no recomana el seu client que torni a Catalunya fins que no pugui afrontar un judici just. D'una banda, perquè hi ha emesa una ordre de detenció nacional i, d'altra banda, per la persecució política que pateix a l'Estat.



El Tribunal Europeu, qüestió de temps



D'altra banda, s'ha mostrat convençut que "les injustícies que pateixen els ciutadans catalans seran reconegudes per instàncies europees", tot i que ha lamentat que "serà qüestió de temps".



En aquest sentit, ha recordat que les demandes per vulneració de drets fonamentals que s'han portat a instàncies europees s'han guanyat gairebé totes.







"La solidaritat escurça distàncies"



La campanya 'Free Anna Gabriel' i el col·lectiu Sallent Respon organitzen per aquest cap de setmana una doble jornada de música i actes polítics a Sallent.



De fet, els beneficis del festival, que porta per títol 'La resposta', es destinaran a una caixa de resistència de Gabriel i una part serà per als joves antifeixistes jutjats per agredir membres de l'extrema dreta el 12 d'octubre de 2013.



Són dues nits de concerts, divendres i dissabte, amb un total de catorze grups com ara Strombers, Xavi Sarrià, Ebri Knight, Gossos, Zoo, Pirat's sound sistema; i actes com una conversa entre l'exdiputada cupaire Mireia Vehí i l'advocat suís de Gabriel, Olivier Peter.



PROGRAMACIÓ COMPLETA!

El 4 i 5 de maig Sallent s'omple de lluita, música i solidaritat.



Amb Mireia Vehí, Olivier Peter, Txell Bonet, Josep Manel Busqueta i 14 grups a l'escenari!



Entrades https://t.co/jpO8A8MfWm#FreeAnnaGabriel #FreeThemAll pic.twitter.com/S5WHeWYYjB — FreeAnnaGabriel (@freeannagabriel) 2 de maig de 2018 L'advocat, també ha fet referència als atacs a la llibertat d'expressió de l'Estat. "Avui Espanya condemna els rapers, demà el tribunal europeu condemnarà Espanya", ha sentenciat.La campanya 'Free Anna Gabriel' i el col·lectiu Sallent Respon organitzen per aquest cap de setmana una doble jornada de música i actes polítics a Sallent.De fet, els beneficis del festival, que porta per títol 'La resposta', es destinaran a una caixa de resistència de Gabriel i una part serà per als joves antifeixistes jutjats per agredir membres de l'extrema dreta el 12 d'octubre de 2013.Són dues nits de concerts, divendres i dissabte, amb un total de catorze grups com ara Strombers, Xavi Sarrià, Ebri Knight, Gossos, Zoo, Pirat's sound sistema; i actes com una conversa entre l'exdiputada cupaire Mireia Vehí i l'advocat suís de Gabriel, Olivier Peter.

Notícies relacionades