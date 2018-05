El sector educatiu s'organitza contra la ''purga política'' del Gobierno

Per Font, l'objectiu del ministeri que dirigeix Méndez de Vigo és fer desaparèixer ''la pluralitat del professorat'' i assegura que és una ''clara ofensiva'' del partit Popular amb política de la ultradreta.

Pel portaveu d'USTEC-STEs, l'acció del Ministeri, coneguda 7 mesos després de l'1-O fa pensar que volen ''atiar'' el conflicte i ''criminalitzar'' el professorat per recuperar aquest ambient quan ja s'havia ''apaivagat'' i els centres havien recuperat la normalitat i la tranquil·litat.

En aquest sentit, ha explicat que s'està animant al professorat a fer assemblees per decidir quin tipus de mobilització tirar endavant però està convençut que ''la gent n'està tipa'' perquè s'ha traspassat ''una línia vermella'' i confia que qualsevol acció reivindicativa tindrà el suport de tota la societat. Usen la ''política de la ultradreta''

Per això, des d'USTEC-STEs s'estan organitzant mobilitzacions ''el màxim d'unitàries possibles'' per defensar la tasca dels docents, el que consideren ''el moll de l'os d'una societat democràtica''.

"No estem disposats a acceptar-ho'' ha sentenciat el portaveu de l'organització, Ramon Font, que considera que aquestes acusacions estan fonamentades amb ''molt poc rigor'' a través de denúncies anònimes i aplicatius a internet.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal