Aquesta és la principal dificultat de les empreses catalanes per cobrir vacants

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 12:30 h

El perfil que més els costa trobar és el de tècnic especialitzat, segons una enquesta d'Educa 2020

Redacció | Dues de cada tres empreses catalanes -un 65%- tenen problemes per cobrir llocs de treball, segons una enquesta d'Educa2020, realitzada en col·laboració amb la Fundació Axa, GAD3 i Foment del Treball.

Imatge d'un noi estudiant d'FP en un taller d'automoció a l'Institut Joan Oró de Martorell © ACN Comparteix Tweet

El perfil que els costa més trobar és el de tècnic especialitzat (al 65% del total). Segons el president de la consultora GAD3, Narciso Michavila, hi ha una "disfunció enorme" entre la demanda de les empreses i l'oferta de candidats disponibles.Les principals dificultats per cobrir els llocs de treball són la manca de candidats que s'adapten al tipus d'especialitat requerida (en un 79% dels casos) i la manca de competències tècniques (74%). La formació que requereixen aquests llocs de treball són titulacions universitàries (en un 53% dels casos) i d'FP superior (en un 21%) però, segons l'estudi presentat aquest divendres, la preparació dels candidats és insuficient.En aquest sentit, els ponents de l'informe han remarcat la importància de reforçar i millorar els estudis de formació professional. "Les principals dificultats [que tindran les empreses] per localitzar algunes professions [de futur] són precisament en l'FP", ha afirmat el director general de la Fundació Axa, Josep Alfonso.