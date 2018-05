Així han fet créixer l'IBEX 35 i El País a Ciudadanos

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

4 de maig de 2018, 15.42 h

Els fills dels guàrdies civils de Sant Andreu: "Els 'profes' són bona gent, són normals"



Prop de l’institut hi ha el bar El Palau. Amb un cafè amb llet a la mà hi trobo la Cecília Pérez i la Maria Oller, tenen 61 i 58 anys respectivament, i han viscut “tota la vida” al veïnat. “Hem tingut negoci i mai hi ha hagut cap problema”. “El meu fill ha anat a l’IES El Palau. Mai l’han adoctrinat i sempre ha parlat el que li ha donat la gana, català o castellà”. La Cecília n... Llegir més