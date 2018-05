L'Audiència Nacional absol Santiago Espot i li retira la multa de 7.200 euros per la xiulada de la Copa del Rei

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 15:30 h

La sala accepta el recurs presentat pel president de l'entitat Catalunya Acció i no veu delicte d'injúries a la Corono ni ultratge a Espanya

ACN Madrid .- L'Audiència Nacional ha absolt ara el president de l'entitat Catalunya Acció, Santiago Espot, i li retira la multa de 7.200 euros a la que va ser condemnat per la xiulada de la final de la Copa del Rei del 2015. El passat 22 de desembre, el Jutjat Central Penal de l'Audiència Nacional el va condemnar a pagar la multa per un delicte d'injúries a la Corona i ultratge a Espanya perquè el considerava promotor de la xiulada a l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou. En aquell moment, el jutge Vázquez Honrubia va considerar que era "innecessari menysprear la figura del Rei" per reivindicar la independència.

Santiago Espot dins la sala de vistes de l'Audiència Nacional, assegut al banc dels acusats

Espot va recórrer la sentència davant la sala, que li ha donat la raó i l'ha absolt. La sala exposa que el contingut del manifest publicat per Espot a Facebook incitant a la xiulada "no contenia expressions injurioses ni qualificatius insultants" cap a rei, sinó que es tractava "d'aprofitar un acte esportiu per reivindicar de forma incívica pretensions independentistes".



Malgrat que l'han absolt, a la sentència, els jutges critiquen durament Espot per haver promocionat l'acció, un fet, si més no, sorprenent.

