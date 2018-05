La ridícula sanció del Gobierno a Abertis pel caos de la neu de l'AP-6

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 16:00 h

La companyia gestiona una de les concessions de peatge més rendibles de l'Estat espanyol

Redacció| Només 1.200 euros. Això és el que ha costat al grup Abertis el caos de la neu a l'autopista AP-6 (3.000 vehicles incomunicats en un tram de 80 quilòmetres) el passat gener, segons el que ha fixat el Ministeri de Foment espanyol pel que fa al primer dels expedients sancionadors oberts contra la companyia multimilionària. Al darrere, hi ha el conegut empresari espanyol Florentino Pérez.





Una carretera nevada

Etiquetes Abertis, AP-6, Gobierno



Aquestes multes -amb tot- són un primer pas en l'expedient sancionador obert pel Ministeri de Foment contra Abertis. El segon dels expedients està vinculat a la Llei de Carreteres de l'any 2015 i analitza si la companyia va cometre una "negligència en la prestació de serveis als usuaris o en el compliment de les tasques d'explotació de carreteres o elements funcionals en règim de concessió". Les sancions, però, segueixen sent ridícules pel volum de negocis d'Abertis: entre 3.000 i 15.000 euros. La decisió pot fer-se esperar fins a 12 mesos. Finalment, Foment manté obert un expedient informatiu per determinar si cal reforçar la infraestructura de l'AP-6 per evitar que es tornin a produir episodis semblants.

Segons ha avançat 'El Mundo', la ridícula multa respondria a "l'incompliment de l'obligació establerta en el contracte de concessió de conservar la via en perfectes condicions d'utilització" i vindria determinada per la Llei d'Autopistes de 1973, que estipula un import ridículament baix (encara es parlava en pessetes) per la mala gestió de l'autopista. L'AP-6 és una de les concessions de peatge més rendibles de l'Estat espanyol amb un trànsit de 30.000 vehicles al dia i un benefici que el 2016 va arribar als 65 milions d'euros.