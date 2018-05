Espanya amenaça dient que un cop dissolta ETA no tolerarà ''un procés a la basca''

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 16:30 h

Méndez de Vigo recorda que el seu executiu va aplicar el 155 a Catalunya quan es va “vulnerar l’ordre constitucional”

Redacció | El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertit aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que després de la dissolució d’ETA no tolerarà un “procés a la basca”, en els termes amb què li han formulat la pregunta.

“Crec que aquest govern ha demostrat amb claredat, fermesa i proporció que no tolera vulneracions de l’ordre constitucional, i avui mateix hem estat examinant l’aplicació del 155 a Catalunya quan el govern de Catalunya va vulnerar l’ordre constitucional, i per tant si un veu els antecedents sap quina seria la reacció ferma, sòlida i proporcionada d’aquest govern”, ha dit.Per tant, segons Méndez de Vigo , a l'Estat no hi ha "ningú que tingui cap dubte" sobre la resposta que l'executiu de Rajoy donaria a l'inici d'un procés al País Basc semblant al que ha tingut lloc a Catalunya.