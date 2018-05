Carles Agustí defensa la unitat de l'independentisme per fer front a l'extremadreta de Cs a Barcelona

Última actualització Diumenge, 6 de maig de 2018 05:05 h

Considera que el congrés fundacional que el partit celebra el juliol és una excel·lent oportunitat de fer el canvi de PDeCAT a JxCat

Redacció | "Si l'independentisme va junt, governarem". Així ho assegura el candidat a les primàries del PDeCAT a Barcelona, Carles Agustí, que s'enfronta a l'exportaveu del govern, Neus Munté. En una entrevista amb el directe!cat, l'impulsor de Generació Llibertat, parla del seu projecte de ciutat com a capital de la República, del seu projecte de país i també del seu projecte de partit que culminaria amb la transformació del PDeCAT a JxCat.

"O es governa o no es governa" Barcelona, assegura Agustí, tot recordant que "més enllà del que estratègicament i ideològicament hi vegi cadascú, hi ha un tema matemàtic".



En aquest sentit, explica que si l'independentisme no va unit a les municipals del 2019 a Barcelona, hi ha opcions a atomitzar el vot independentista en tres parts i a què, per tant, la llista més votada sigui la d'Ada Colau o fins i tot, la de Cs, que "és l'extrema dreta que mai havia penetrat a Catalunya i que ara, disfressada en mena de coalició pel no a la independència, s'està infiltrant".



Per això, proposa la fórmula JxBarcelona, una llista republicana que encapçali un alcalde consensuat per tots els partits i actors independentistes, on la CUP també tindria cabuda però analitzant "si suma més des de fora o des de dins". Una proposta que acosta posicions amb Graupera però "respectant els processos d'elecció de candidat de cadascú".



Compromís amb la República



El candidat a les primàries del PDeCAT també considera que "Barcelona no es pot posar de perfil ni d'esquenes amb aquesta equidistància surrealista entre qui pega cops de porra i qui els rep" i per tant, defensa que la ciutat ha de ser capital de la República.







Tanmateix, considera que la formació de govern és molt necessària perquè el 155 està corcant les institucions però defensa que "quedar-nos només en fer govern no respon al que la societat i la situació política demanda". I creu que al "costat del govern ha d'haver-hi la dignitat".



Aquí podeu trobar En aquest sentit, defensa la investidura de Puigdemont. "Ha de ser investit president, una altra cosa és quina forma acabem trobant", assegura Agustí, que creu que no anirem a eleccions.Tanmateix, considera que la formació de govern és molt necessària perquè el 155 està corcant les institucions però defensa que "quedar-nos només en fer govern no respon al que la societat i la situació política demanda". I creu que al "costat del govern ha d'haver-hi la dignitat".Aquí podeu trobar tota l'entrevista de Carles Agustí al directe!cat.

