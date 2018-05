[Vídeo] El president popular de Múrcia demostra la seva incultura geogràfica en directe

"Ja es poden comprar bitllets des de Corvera a Manchester United", ha anunciat el líder del PP murcià posant de manifest la seva incultura geogràfica. López Miras ha acudit a la cadena pública a anunciar que l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia -situat a la localitat de Corvera- serà operatiu per al desembre de 2018 (tot i que estava acabat des del 2012) i ha confós la ciutat anglesa de Manchester amb el seu equip de futbol.

