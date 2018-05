[Vídeo] L'entrevista de Dastis que ha acabat de girar-li en contra l'opinió pública a Suïssa

I és que el ministre va insistir en el fet que el Gobierno no dialogaria amb Puigdemont perquè "amb qui ha de parlar és amb el jutge"; davant un entrevistador que va parlar amb el president en la seva visita al país. Segons Peter, els ciutadans suïssos estan "sorpressos" pel "tancament" del discurs de Dastis i tot l'executiu de Rajoy. A més, els telespectadors s'haurien mostrat estupefactes per la negativa de Dastis a acceptar la violència de la policia espanyola l'1-O a Catalunya. El ministre espanyol s'ha justificat dient que havien de complir una ordre judicial i que la gent "també amb violència, volia impedir-ho".

