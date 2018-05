Un partit alemany ofereix a Puigdemont ser cap de llista a les europees per aconseguir la immunitat parlamentària

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 18:00 h

Gerard Sesé @gerardsese | L'empatia i solidaritat que han despertat els polítics catalans a l'exili segueix generant notícies. Aquest cop el protagonista és tota una formació política. El Partit Alemany de Centre ha proposat a Carles Puigdemont ser el seu cap de llista per a les pròximes eleccions europees. La intenció és, si treu l'escó, que gaudirà de la immunitat europarlamentària i ja no podria ser extradit a Espanya.

La formació, fundada el 1870, s'autodenomina "el partit més antic de #Alemania" i va ser una de les forces més importants durant la República de Weimar (1918-1933). Després de la Segona Guerra Mundial ha passat a ser un partit petit i minoritari.



Immunitat parlamentaria a la UE



El DZP considera que aquest oferiment podria desbloquejar la situació de Puigdemont a Alemanya: si l'expresident aconsegueix un escó a l'Europarlament, obtindria automàticament immunitat parlamentària a la UE i, per tant, la justícia espanyola no podria seguir esperant la seva extradició.

Pot Puigdemont presentar-se com a cap de llista d'un partit alemany?



Sí, podria encapçalar efectivament la llista d'un partit a l'alemany a les europees si manté la seva residència oficial a Berlín, com és ara el cas. Així ho justifica el partit en una nota de premsa.



El president ho descarta



Segons fonts del President, en cas que s’ofereixi oficialment, Carles Puigdemont la desestimarà perquè la seva prioritat no són les eleccions europees, sinó la recuperació de les institucions catalanes i la consecució de la llibertat de Catalunya.

Increíble historia que publico hoy con @dpa_noticias: el pequeño Partido Alemán de Centro (DZP) ofrece a @KRLS ser su cabeza de lista para las elecciones europeas de mayo de 2019. Esta es la foto de la lista que presentaría el DZP si #Puigdemont acepta el ofrecimiento pic.twitter.com/Z2sPse6wy3 — Andreu Jerez (@AndreuJerez) 4 de maig de 2018

