Així encara el sobiranisme l'oportunitat més gran de reivindicar-se al Camp Nou

4 de maig de 2018, 19.52 h



Arrimadas, LA CHONI MAL-EDUCADA DEL MOVIL.....



Nena, la mama a Jerez, no et va donar una educació mínima. ? Quant parla un diputat s'escolta i tu , quant no son de la teva corda, no abandones el movil. ETS UNA TONTETA. MAL-EDUCADA.