Les reaccions internacionals sobre la dissolució d'ETA s'han anat produït al llarg del dia d'avui. Una de les que més ha cridat l'atenció ha estat la de Kofi Annan que ha fet un text al seu web i un tuit. Però no tant pel contingut sinó pel doble missatge que ha donat i un indirectament. I és que mentre afirmava que: "El conflicte rarament es resol mitjançant la força d'armes: la dissolució de ETA demostra que el diàleg polític és clau per construir la pau. Tot i que cal fer molt per a la reconciliació, aquest és un dia històric que s'ha de celebrar a Europa".

Al text l'acompanyava una imatge amb el símbol d'acostament dels presos bascos i, atenció, també una estelada. Immediatament, doncs, el text es convertia en un advertiment a l'Estat que el procés català no el resoldrà només amb la judicialització, la presó, la repressió i la violència com ha fet fins ara.



Conflict is rarely solved through force of arms alone - the dissolution of #Eta shows that political dialogue is key to building #peace. While there is much to be done towards reconciliation, this is an historic day which should be celebrated across Europe https://t.co/Hamdf8TpOw pic.twitter.com/ylqM47iRLM