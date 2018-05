La Policía Nacional espanyola es fa una foto amb les forces del mal

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

A banda de les sortides de to i de les "garrulades" que puguin cometre a internet, els policies "nazionals" ja varen demostrar prou la seva manca d'ètica i la seva COVARDIA quan varen necessitar BLINDAR-SE amb armilles antibales, cascs i escuts antiavalots total per atacar en "formasiong de combate" una població civil DESARMADA i amb velletes i criatures entre la gent.



Des d'aquell moment, compten amb el meu més DESPECTIU MENYSPREU.





