Cap dóna a l'equip de Català per revisar els delictes sexuals del Codi Penal espanyol

Última actualització Divendres, 4 de maig de 2018 20:30 h

Encarrega l'informe a 20 homes, després de la indignació per la sentència a 'La Manada'

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| 20 homes i cap dona. Així serà l'equip al qual el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha encarregat un estudi sobre la tipificació en el Codi Penal dels delictes d'agressió sexual i abús. Es tracta de la secció quarta de Dret Penal de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia i han estat interpel·lats per Catalá després que la sentència als membres del grup anomenat 'La Manada' els absolgués d'agressió sexual i això hagi causat gran indignació als carrers.

El president de la secció és Esteban Mestre i els vocals Luis Arroyo, Javier Boix, Manuel Cancio, Juan Carlos Carbonel, Juan Córdoba, Carlos García, Enrique Gimbernat, José Luis González, Francisco Hernández, Gustavo Lescure, Borja Mapelli, Javier Moscoso, Francisco Muñoz, Ricardo Pellón, Enrique Peñaranda, Miguel Polaino, Gonzalo Quintero, Gonzalo Rodríguez i Jesús María Silva. Tot i que sempre en menor proporció que els homes, a la resta de seccions de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia (Dret Civil, Mercantil, Públic i Processal) sí que hi ha dones.



El passat 27 d'abril, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va anunciar que l'executiu es plantejava canvis en el codi penal després de la sentència de 'La Manada'. Va explicar que el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, ja s'havia posat en contacte amb la secció penal de la comissió de codificació per valorar si els delictes contra la llibertat sexual estan ben tipificats al codi penal o cal actualitzar-lo. Segons Méndez de Vigo, la darrera actualització es va fer el 1995. El portaveu del govern espanyol va dir que Catalá havia demanat a la secció penal de la Comissió General de Codificació (òrgan assessor del Ministeri de Justícia) que es reuneixi per "reflexionar" sobre un possible canvi legal.