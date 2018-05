Què li haurà costat a la diplomàcia espanyola fer esborrar el tuit de l'estelada de Kofi Annan?

5 de maig de 2018, 12.08 h

Espanya com sempre ha de realitzar molts esforços per pretendre vendre una imatge i unes idees que no són reals, si tant clar ho tinguessin que Catalunya no es pot independitzar i que no te simpatía internacional, no es pendríen tantes molesties en esforços, temps i diners, molts diners en voler demostrar tot el contrari.



Espanya perd molt el temps amb nosaltres per negar una realitat. El temps que perden amb nosaltres no els servirà de res, perquè espanya s'enfonsa sola, no hi fan abso... Llegir més