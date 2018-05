Enigmàtica foto de Carles Puigdemont a Instagram

Última actualització Dissabte, 5 de maig de 2018 11:25 h

És una captura del president abandonant el Palau de la Generalitat

Gerard Sesé @gerardsese | "Adéu Generalitat. Hola República"? Podria ser aquest el missatge? O que definitivament ha decidit retirar la seva candidatura a presidir la Generalitat? La foto de Carles Puigdemont al seu Instagram oficial està carregada de simbologia i, tal vegada, de misteri.

Carles Puigdemont, president legítim de Catalunya, li agrada usar el seu perfil d'Instagram per enviar missatges subliminars. Aquest cop, però, l'objectiu de la foto queda poc clar i ha despertat tot tipus d'especulacions.

Justament avui a Berlín hi ha una trobada del president amb els diputats de JxCat per a decidir quin dels tres escenaris possibles acaben escollint: per una banda, proposar un quart candidat, per l'altra seguir amb la idea que Puigdemont sigui investit o, per últim i a intentar evitar, anar a noves eleccions.

La foto a Instagram no ho deixa clar: es veu el president sortint per una porta del Palau de la Generalitat, d'esquena. Però hi ha un detall important: el faristol està mig esborrat i està fet expressament. A més, el títol que acompanya la publicació és "prevail #Catalan Republic".





