Un altre 'fantasma' a les files de Ciudadanos?

El partit d'ultradreta voldria fitxar l'expert en casos paranormals, espiritisme i misteris Iker Jiménez

Gerard Sesé @gerardsese | Toni Cantó, Felisuco, el Carlos Yoyas, Agustín Bravo, Albert Boadella... Una de les estratègies de Ciudadanos, el partit d'ultradreta d'Albert Rivera i Inés Arrimadas ha estat fitxar persones mediàtiques i famoses per donar notorietat al seu partit especialment en aquells indrets on el partit taronja és residual o minoritari. En aquesta situació extraparlamentària es troba Ciudadanos al País Basc, on prepara candidatura sonada.





Jordan Illaramendi, antic professor del presentador, va desmentir la notícia amb un altre tweet: "“No existe dicho cura. Estudiaste en la Ikastola Umandi, Ikastola laica. Te lo dice quien fuera tutor tuyo desde los 9 a los 12 años. Un saludo”. I així és: Iker Jiménez va estudiar a Umandi Ikastola, un ikastola laica sense cap cura de professor.

Segons publica el diari basc Hala Bedi , Ciudadanos voldria fitxar per a la seva candidatura de cara a les eleccions municipals i forals al presentador Iker Jiménez, conegut pel seu programa Cuarto Milenio on parla del món dels morts, dels esperits, dels fantasmes i de diferents històries escabroses relacionades amb el misteri i el 'més enllà'.Un expert en fantasmes que podria fitxar per Albert Rivera. La broma ja es fa sola. Però Iker Jiménez no només ha estat notícia per intentar vendre la moto amb històries estrafolàries i quasi de tebeo sinó per inventar-se conflictes nacionals al seu perfil de tuitter, molt en la línia del que fa Ciudadanos a Catalunya.Segons el mitjà citat, a finals de març, el mateix Iker Jiménez escrivia un tweet fent referència a una samarreta de la selecció espanyola de l'any 1982. "[...] Pero al llegar a clase el profesor, beatífico cura, me echó de clase por llevarla. Decía que era un insulto a la “patria” y otras cosas que no entendí”. El missatge va crear gran enrenou a les xarxes socials, però va durar poc la mentida.