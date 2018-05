Gabriel Rufián es fa militant d'ERC

Última actualització Dissabte, 5 de maig de 2018 13:15 h

El diputat d'ERC al Congrés explica que ho fa pels presos i exiliats

Redacció | Ara fa uns dies ho anunciava Ernest Maragall. També altres membres de MES decidien fer-se militants. Ara, Gabriel Rufian, també ho ha decidit. Tots ells passen a ser independents del partit per passar a pagar quota de militant. El diputat més mediàtic a Espanya dels republicans, congressista a Madrid, ha explicat el perquè.

El diputat d'ERC Gabriel Rufián és des d'aquest dissabte militant de la formació republicana. Rufián, que fins ara era independent, ho ha anunciat en un article a 'El Periódico', on desgrana una llarga llista de motius que l'han portat a demanar el carnet de la formació, entre els quals destaca especialment la situació dels presos i les seves famílies, començant per Oriol Junqueras, al qual es refereix al principi de tot, i pels exiliats. Rufián es va presentar com a cap de llista d'ERC a les eleccions generals del 2015 i actualment és portaveu adjunt de la formació republicana al Congrés dels Diputats.

