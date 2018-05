L'empresa de Gemma Galdón publica una oferta laboral que frega la precarietat

Un salari que pot arribar a ser de 700 euros al més (fins a 1.100) amb una jornada laboral de 8 hores per una persona amb el següent perfil: ha de ser menor de 30 anys (segurament pels beneficis fiscals que comporta contractar gent jove), ha de tenir la carrera de dret i tenir un alt nivell d'anglès.

La xarxa s'ha omplert ràpidament de crítiques a aquesta oferta i a qui va ser membre del consell estatal de Podemos entre 2014 i 2016 i responsable de l'àrea de tecnologia, privacitat i seguretat el 2014. La feina frega l'etiqueta de precària o, directament ho és si s'acaben pagant 700 euros mensuals.

New job openings! If you have a legal or journalistic profile, this may interest you #jobs #empleo #dataprotection #tech #journalism https://t.co/Aq0CwYCCrt