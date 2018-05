Un jutjat de Cerdanyola del Vallès deixa per mentidera SCC

La sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Cerdanyola del Vallès recollida absol a l'estudiant del delicte lleu de furt en no considerar provat que agafés la bandera de la carpa de SCC ni que la rebés d'una tercera persona.

L'organització Alerta Solidària ha afegit que la decisió judicial demostra que SCC "menteix per poder dur a terme una neteja política i ideològica al campus de l'Autònoma amb l'objectiu d'empresonar als estudiants que assenyalen els vincles que SCC manté amb el feixisme i la presència de neonazis en els seus actes, manifestacions i en especial en les carpes que organitzen a la UAB".

