Resultat consulta interna ANC: El 80% dels vots demanen que s'investeixi Puigdemont

L'entitat abraça els resultats i reclama als partits que investeixin el president legítim

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) demana a tots els grups polítics del sobiranisme que compleixin el mandat de les eleccions del 21 de desembre i investeixin el President legítim MH Carles Puigdemont. Aquesta proposta ha sortit validada amb més del 80% dels vots a la consulta celebrada entre els socis i les sòcies aquesta setmana. En aquest sentit, l’ANC apel·la directament els diputats de Junts per Catalunya i el PDeCAT, Esquerra Republicana, Demòcrates i la CUP-CC, que van prometre restituir el govern legítim en campanya electoral, per tal que obeeixin el mandat popular.

L’entitat considera que aquesta legislatura ha de començar amb un acte de sobirania del Parlament que no accepti les imposicions i les amenaces de l’Estat, tal com consta al Full de Ruta vigent. D’altra banda, la base considera que el resultat del 21 de desembre és clar i per això no caldria tornar a convocar eleccions. Per tant, és responsabilitat dels partits donar compliment al mandat que té la majoria independentista obtinguda en unes eleccions imposades per l’Estat.

Si malgrat tot, els partits acabessin investint una presidència diferent de la legítima, l’ANC consideraria que no és el camí a seguir per a un govern que hauria de ser el de la implementació de la República.

En tot cas, l’ANC reitera el seu compromís amb el mandat de l’1 d’octubre, que és fer efectiva la República.

El Secretariat Nacional de l’ANC s’ha reunit avui, dissabte 5 de maig, en convocatòria extraordinària, a Barcelona, per analitzar els resultats de la consulta i fixar el posicionament polític de l’entitat.

La consulta bat tots els rècords de participació

Els associats de l’Assemblea Nacional Catalana han estat convocats a participar en una consulta telemàtica per tal de fixar la posició política de l’entitat davant el procés d’investidura del president de la Generalitat, que finalitza el proper 22 de maig.

En total, 10.237 associats, un 27,4% del cens, han participat en la consulta telemàtica realitzada durant els dies 3 i 4 de maig. Aquests números superen els de consultes anteriors, com la realitzada a les eleccions al Secretariat Nacional 2018 en què van participar 7.155 associats o la consulta per introduir el referèndum al full de ruta, en què van participar 9.304 persones.

A la primera pregunta plantejada: “L’Assemblea ha de mantenir el seu posicionament (la investidura del MHP Carles Puigdemont) d’acord amb el mandat del 21 de desembre?”, els membres de ple dret de l’assemblea han donat suport al Sí amb un 81,3% (8.320 vots).

A la segona pregunta plantejada, que ens situa en un escenari en què els partits decideixin renunciar a la investidura de Puigdemont, s’ha preguntat quina opció és la preferent dels associats de l’entitat, si la formació d’un govern alternatiu o anar a noves eleccions. El 57,6% (5.899) dels associats han donat suport a l’opció d’acceptar un govern alternatiu; per contra, un 35,3% (3.615) han votat per anar a eleccions i un 7,1% (723) no han donat suport a cap de les dues opcions.

