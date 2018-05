[Vídeo] Nou moment vergonyant de Rajoy que s'oblida del nom de l'alcalde d'Alacant

Sí, hi ha tornat: el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha oblidat completament el nom de l'alcalde d'Alacant el popular Luís Barcala, tot just quan el saludava. Avituat als seus lapsus, el president del Gobierno ha intentat tapar l'errada amb humor i tots els assistents, com sequaços, han aplaudit la pífia.