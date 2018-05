[Imatges] La manifestació més gran dels últims temps per la independència d'Escòcia s'omple d'estelades

Última actualització Dissabte, 5 de maig de 2018 20:10 h

Glasgow torna a capitanejar el moviment independentista escocès amb la qüestió catalana ben present

Gerard Sesé @gerardsese | Avui s'ha produït una de les manifestacions independentistes escoceses més grans dels últims temps, més, fins i tot, que en temps de vigília del referèndum que els unionistes van guanyar (no a Glasgow) amb un marge estret, 55% contra 45%. A la demostració de força d'avui s'hi ha afegit la qüestió catalana i s'ha pogut constatar la sintonia entre els dos pobles amb moltíssimes estelades. Cal recordar que Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia, és molt estimada pels escocesos i ha generat molta empatia amb Catalunya.

Després de mesos de planificació, avui s'ha produït l'esdeveniment més gran del moviment independentista. Els assistents confien a tornar a poder fer un referèndum i, aquest cop, guanyar-lo. L'acte l'ha organitzat la coalició All-Under One Banner (AUOB) de grups i individus independentistes. S'hi han desplaçat desenes d'autobusos d'arreu d'Escòcia tal com explica The National que ha cobert la manifestació, no com la premsa unionista que, segons el mitjà citat, "trobarà una excusa perquè no ser-hi".

Sigui com sigui, la manifestació ha estat un èxit i els escocesos han volgut mostrar també el seu suport amb el procés català. S'hi han pogut veure desenes d'estelades repartides per tota la marxa que han quedat immortalitzades en moltes fotos. Aquí algunes d'elles:

Avui s'ha celebrat a Glasgow la manifestació independentista més gran dels últims anys a Escòcia. Guaiteu quina quantitat d'estelades! pic.twitter.com/eVBPAdXZui — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 5 de maig de 2018

Massive march in Glasgow. Impressive! pic.twitter.com/CqxtnY03yJ — Catalans for Yes (@CatalansForYes) 5 de maig de 2018

Unes 40.000 persones avui a Glasgow en una marxa en favor de la independència d'Escòcia organitzada per All Under One Banner (AUOB) com a part de marxes a tot el territori. Al costat de les banderes escoceses destaca l'enorme quantitat d'estelades presents a la manifestació. pic.twitter.com/b7di5ELXX6 — CUP Exterior (@CUPExterior) 5 de maig de 2018

