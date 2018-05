Ramon Espadaler fa un tuit indigne contra Puigdemont i bloqueja als qui el critiquen

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

6 de maig de 2018, 10.49 h







La indignitat -no personal sinó en política- de Ramon Espadaler, jo també la tinc ben clara. Es tracta d'un xicot dretanista acèrrim, amb les seves conveniències entronitzades com a valor suprem, ignorantíssim en teoria política, si ho jutgem per actuacions anteriors que no sé si ha superat o no .



Ara bé, una ben altra cosa és que els titubejos dels convergents del PDeCAT adès pretenent presidencialitzar Puigdemont, adès Jordi Sanchez, adès Jordi Turull, no són la millor maner... Llegir més