Dos diputats del grup parlamentari d'ERC no garanteixen els seus vots si no és Puigdemont el candidat

Demòcrates de Catalunya, que es va presentar juntament amb ERC, no garanteix el vot dels seus dos diputats en cas que Junts per Catalunya opti per tirar endavant l’anomenat pla D. Així ho ha explicat a Rac1 el seu líder, Antoni Castellà, que afirma que ara mateix hi ha dos possibles escenaris: el primer, investir Puigdemont a distància, si el Tribunal Constitucional respecta la reforma de la llei de la Presidència. Una opció que ara per ara sembla “poc probable perquè ja han anunciat que se la carregaran”. El segon escenari és esperar que Puigdemont plantegi una alternativa que, en aquest cas, haurien de sotmetre a una consulta interna.