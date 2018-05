[Vídeo] Caçada la secretaria de comunicació del Gobierno insultant un grup de pensionistes

Última actualització Diumenge, 6 de maig de 2018 13:30 h

Carmen Martínez de Castro: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!"

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir, directe!cat us explicava que Mariano Rajoy, en uns actes de partit a Alacant, tot just quan presentava l'alcalde de la ciutat, va oblidar-se del seu nom malgrat que moments abans havia anat a visitar-lo al consistori. Doncs, justament en els actes d'autobombo que va fer ahir el Partit Popular a Alacant, també es va produir aquest lamentable fet:

Un grup de pensionistes es concentrava a Alacant quan Mariano Rajoy feia acte de presència tot baixant del seu cotxe oficial. En aquell moment, era rebut per diferents autoritats locals i de fons se sentia una forta xiulada. Els pensionistes protestaven davant del cap del Gobierno per defensar els seus drets.

Tot i la legítima protesta, que a més es va produir a molta distància dels fets, una càmera va captar una conversa de la secretaria de comunicació del Gobierno, Carmen Martínez Castro, on es pot apreciar perfectament com diu "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!" tal com explica ElPlural.es. Com sempre, en un país normal, de dret i plenament democràtic, aquesta persona hauria dimitit pocs minuts després. Res de res. Aquí el moment:



Carmen Martínez de Castro, secretària de comunicació del Gobierno, enganxada insultant greument un grup de pensionistes que xiulava Mariano Rajoy a Alacant. Cap dimissió. ATENCIÓ què diu al final del vídeo! +Info aquí: https://t.co/WWcniBKlGC pic.twitter.com/cYkgz9SGDL — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 de maig de 2018

