[Vídeo] Pilar Rahola destrossa en directe el periodista unionista Manel Manchón al FAQS

Li retreu que senyali periodistes per les seves idees

Gerard Sesé @gerardsese | Pilar Rahola va fer ahir justícia a TV3 davant el periodisme unionista que es passeja pels mitjans públics catalans de manera impune i que després tant els critica. L'experta tertuliana va dir en directe i a la cara del periodista de Crónica Gobal, Manel Manchón, el mal que fa el periodisme a favor del 155 i en va destapar les males arts que empra: "tu ets un delator".

Pilar Rahola li recordava a Manel Manchón que el diari on treballa, la sucursal de ElEspanyol.es de Pedro J. Ramíerz, Crónica Global, es dedica a senyalar i a delatar periodistes per les seves idees. De fet, una de les senyalades era ella mateixa: "tu ets qui em va delatar i assenyalar", li deia. Manchón no se n'amagava "doncs sí".

Però la conversa va anar més enllà i Pilar Rahola va repassar el periodista unionista que es feia mig el despistat mig la víctima. "No trobaràs cap mitjà unionista que us assenyali a vosaltres per com penseu". I a més, li va recordar que ells estan a favor del 155 i per tant, són còmplices dels empresonaments. Fins i tot, Rahola va aconseguir dos aplaudiments del públic davant la desesperació de la presentadora que veia que el debat se li anava de les mans.

Aquí un resum en vídeo de què va passar:



Ahir, @RaholaOficial acabava, per fi, amb la impunitat dels periodistes unionistes que practiquen les males arts contra el procés i que es passegen tranquil·lament per @tv3cat Bravo! +Info de tot el que va passa aquí: https://t.co/mUjkdLZqfu pic.twitter.com/PqewYhmwVI — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 de maig de 2018

