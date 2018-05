Cs i PSC competeixen per veure qui la diu més grossa sobre la candidatura de Puigdemont

PSC: "La proposta de JxCat sobre la investidura de Puigdemont és una presa de pèl"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, creu que la proposa de Junts per Catalunya d'investir Carles Puigdemont abans del 14 de maig "és una presa de pèl, un engany i un error" ja que "només cal llegir" el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per veure que "és una investidura inviable". Illa retreu que aquesta insistència amb la candidatura de Puigdemont respon a una "actitud egoista i paralitzant" per part del cap de llista de JxCat, ja que "avantposa criteris personals" per sobre de les necessitats de Catalunya. També considera que hi ha "una baralla interna" entre les forces independentistes i que Puigdemont està fent "una opa hostil" a ERC i PDeCAT. Per això, Illa considera que aquestes baralles "no ajuden gens a desbloquejar la situació política" de Catalunya.

Cs: "Que algun company de Puigdemont li digui que no serà president"



El secretari de Comunicació i portaveu adjunt al Parlament de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha demanat avui que "algun company de Puigdemont li digui el que reconeixen en privat, que és que no serà president". Segons Páramo "cada dia es perden oportunitats, es perden diners i es perd temps" i per això demana als "partits separatistes" que escullin a un candidat per a la investidura "que no estigui imputat o fugat de la justícia i que respecti la pluralitat" de tots els catalans. De tota manera, el portaveu adjunt de Cs ha recordat que el seu partit ja ha presentat "un recurs d'inconstitucionalitat" contra la delegació del vot dels consellers que estan fora de Catalunya, però creu que "també ha de ser el govern d'Espanya el que faci alguna cosa" per tal que "els que estan fugats de la justícia no es surtin amb la seva".



El Gobierno del PP confirma que recorrerà la llei de Presidència: "Per damunt de la llei no hi ha ningú"



La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha confirmat que el govern espanyol està enllestint el recurs contra la modificació de la llei de Presidència, aprovada divendres passat al Parlament. "El govern de Rajoy utilitzarà tots els instruments legals per fer complir la llei. Per damunt de la llei no hi ha ningú i per això la recorrerem", ha assenyalat Montserrat en la cloenda del 13è Congrés de Noves Generacions del PPC. Igualment, la ministra de Sanitat ha exigit al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui d'una vegada un ple d'investidura "amb un candidat legal, viable i que pensi en tots els catalans". "Puigdemont no és aquest candidat i a dia d'avui està allargant l'agonia i la confrontació que ell mateix ha creat a Catalunya", ha afirmat Montserrat. "Amb el segrest del Parlament i del Govern està provocant una inestabilitat política que només l'afavoreix a ell, que vol garantir-se que els independentistes no l'obliden", ha apuntat la ministra de Sanitat.