La Policía Nacional torna a ser la riota per un desafortunat tuit que recorda l'1-O

En Catalunya, no gracias, preguntad en Murcia que igual les hace falta

Esta pregunta no la hicisteis el 1 de octubre.Entrasteis sin preguntarles a los niños catalanes. ¡No olvidamos! ¡Ellos tampoco olvidaran a la @policia !

Amb el record de l'1-O tan present, era normal que les respostes no es fessin esperar. Aquí algunes d'elles:

Encara que sembli una broma de mal gust no ho és. Això és exactament el que ha publicat avui el perfil oficial de la Policía Nacional espanyola i que ha ences els usuaris catalans: "¿Quieres que nuestros agentes visiten tu cole para aprender sobre prevención y seguridad? Envía un #mail a➡ participa@policia.es". A més, el text va acompanyat d'uns menors vestits de policia, just a sobre d'un cotxe patrulla.

