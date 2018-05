Tabarnia celebra l'atac a un cotxe d'una diputada d'ERC a base d'insults

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU SENSE UN BON AJUNTAMENT NI BONA POLICIA LOCAL UN ELS COTXES NO RESPENTEN ELS PASOS DE VIANATS I JA CACAS DE GOSSOS PER TOT ARREU EL BARRI DELS ESTALVIS EL PITJOR DE CARDEDEU UN JA GENT MOLT DOLENTA JUNTS PER CATALUNYA ,E.R.C. y LA CUP ¿ VOLEU FER SI O NO UN NOU GOVERN CATALÀ ? SI NO ¿ PER QUÈ HUS BAN VOTAR ? ¿PER QUÈ NO ELIMINEU EL ARTICLE 155 ? DE QUE HUS SERBEIX TENIR UNA MAJORIA ? SI NO FEU UN GOVERN JUNTS PER CATALUNYA ,E.R.C. y LA CUP ¿ VOLEU FER SI O NO UN NOU GOVERN CATALÀ ? SI NO ¿ PER QUÈ HUS BAN VOTAR ? ¿PER QUÈ NO ELIMINEU EL ARTICLE 155 ? DE QUE HUS SERBEIX TENIR UNA MAJORIA ? SI NO FEU UN GOVERN

7 de maig de 2018, 09.10 h

AL MEU COTXE ERA VERMELL UN Toyota i ELS FILLS DE PUTA FATXES ,, NACIONALISTES ESPANYOLS Ara els diuen UNIONISTAS Mi ban pintar la merda de nom de ESPAÑA ..



Podeu mirar LA REVISTA EL NAS DE CARDEDEU Per INTERNET i no sóc ni DIPUTAT NI REGIDOR



SI INDEPENDENTISTA CATALÀ E.R.C. I LA CUP Manden al Ajuntament de CARDEDEU



No esban pas vindra a preocuparse de nosaltres ni cap altra partit politic



