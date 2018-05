Portades: La Razón parla de ''sacrificar'' Puigdemont abans del 14 de maig

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

7 de maig de 2018, 09.16 h





Com escrivia Cervantes:



" "la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra" . . . estuPPidesa.





La baixíssima qualitat tan literària com informativa de la premsa ePPanyola, així com l'altíssim nivel de fanatisme criptofranquista que traginen, converteix el sector periodístic hispànic en una mena de premsa groga de monarquia bananera.





L'estat ePPanyó és la gran vergonya del món civilitzat, perquè partic... Llegir més