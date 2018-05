L'unionisme convoca l''Operació Troya' per ''netejar els carrers'' de llaços grocs

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 10:00 h

Pretenen contrarestar les accions dels CDR

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Els anomenats Grups de Defensa i Resistència (GDR), que es dediquen a eliminar llaços grocs i altres elements a favor de la llibertat dels presos polítics, han convocat una operació conjunta per "netejar els carrers" de Barcelona i contrarestar les accions dels CDR.

Els llaços grocs que els treballadors de la Generalitat a Girona han penjat a la barana de les escales de l'edifici de Pompeu Fabra © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Barcelona, CDR, GDR, groc, llaços, net, neteja, unionistesBarcelona

Es tracta de l' "Operació Troya" i pretenen trobar-se en els mateixos llocs on es preveu trobades per pintar els carrers de color groc i penjar llaços, segons publica El Español. L'objectiu d'aquests grups unionistes és treure aquests elements grocs tal com es vagin penjant.



La primera convocatòria és la que pot ser més conflictiva, ja que els GDR van directes a la confrontació. Pretenen trobar-se a dos quarts de vuit de la tarda davant el Departament d'Ensenyament, al mateix lloc i hora on estan citats els independentistes, per impedir la seva tasca.



La segona convocatòria és a les deu de la nit a Francesc Macià per començar la "neteja". Prèviament, "entre la multitud independentista s'infiltraran constitucionalistes que faran fotografies dels llocs que es pintin de color groc". Així doncs, quan acabi l'acció a favor dels presos, començarà oficialment "l'Operació Troya".







Els GDR han assegurat que hi haurà representants de la comarca del Bages, del Vallès Occidental Vallès Oriental, del Barcelonès, Tarragona, Santa Coloma, Lleida, Girona, i L'Anoia. També indiquen que tindran el suport de membres dels Grups de Defensa i Resistència del País Valencià i de Madrid. A la convocatòria demanen "la presència de més gent per evitar que aquests il·legals embrutin més els carrers".

Notícies relacionades