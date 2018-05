La vicepresidenta del consell d'informatius de TVE assegura que es va crear una redacció amb periodistes pròxims al PP

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 10:30 h

Els populars bloquegen la renovació de la cúpula de la radiotelevisió pública

Redacció | El 2015, el Consell d'Informatius de TVE va denunciar la creació d'una redacció paral·lela. "A dos mesos de l'arribada d'Álvarez Gundín es van carregar a tots els caps d'àrea, gent de molt prestigi que va ser substituïda per altres de més dòcils o que responien millor als interessos de la direcció. Amb l'excusa que feia falta reforçar la redacció perquè hi havia molts processos electorals van portar a un grup de persones i els van distribuir estratègicament per les àrees més rellevants".

Així de contundent es mostrava la vicepresidenta del Consell d'Informatius de TVE, Lara Prieto, en una entrevista a CTXT, on assegurava que molts d'ells no estaven ni tan sols a la borsa de treball de la ràdiotelevisió pública.

"Per estar a la borsa has d'haver fet pràctiques a l'empresa o haver-te presentant a l'oposició". "Molts d'aquests periodistes, em costa anomenar-los periodistes, no estaven a la borsa, venien de mitjans afins al PP, com Intereconomia".

Prieto constata que ara mateix la renovació de la cúpula de RTVE està "totalment bloquejada". "Els tres consells d'informatius que hem denunciat les maniobres dilatòries que està fent servir el PP per a endarrerir i fins i tot paralitzar la renovació de la cúpula de RTVE".

"Estan bloquejant un acord pactat fa més d'un mes per tots els partits de l'oposició, per partits de tendències ideològiques molt diferents; Ciudadanos, Podemos, PSOE, ERC, PNV... hi són tots excepte el PP", detallava Prieto a CTXT. "Ens sembla que aquesta actitud diu poc de la qualitat democràtica del PP, que fa servir els ressorts parlamentaris per seguir controlant la radiotelevisió pública".

