Facebook vol controlar les 'Fake News' des de la Torre Agbar

Ocuparan vuit plantes de l'edifici

Redacció | La companyia de Mark Zuckerberg, Facebook, s'instal·larà a Barcelona per controlar les 'Fake News'. Així ho ha recollit aquest dilluns el diari econòmic Cinco Días.

La famosa xarxa social ocuparà vuit plantes de la Torre Agbar i hi situarà a 500 treballadors que vigilaran i eliminaran continguts.

Els 500 treballadors però, treballaran per l'empresa Competence Call Center (CCC), que ha havia anunciat el lloguer de 9.000 quadrats a l'edifici. Aquesta no és la primera vegada que l'empresa es relaciona amb Facebook, també hi té un centre de control a Essen, Alemanya, treballant per la xarxa social.

