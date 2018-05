Neix la Taula d'Emergència Docent per donar resposta a la repressió

En la declaració, la TED es compromet a defensar l'educació en els valors democràtics en la cultura de la pau i en l'esperit crític, com a pilars bàsics perquè els futurs ciutadans ''construeixin una societat justa, democràtica i participativa''.

Entre les organitzacions constituents de la TED s'ha consensuat una declaració unitària que s'ha fet arribar a tots els centres educatius del país perquè els claustres puguin subscriure-la i iniciar un procés de debat entorn la situació que estan vivint els professionals del sector actualment. La TED considera que s'està vivint una ''situació d'emergència'' que posa en risc ''l'espai de confiança que són i han de seguir sent els centres educatius''. Des de la TED es veu amenaçada la llibertat de càtedra i també la llibertat d'expressió.

#1 Alexandre Pineds Fortuny Barcelona Barcelona 7 de maig de 2018, 12.25 h LA TAULA D'EMERGÈNCIA, DOCENT CONTRA LA REPRESSIÓ, ÉS UNA URGÈNCIA CATALANA, QUE CAL AMPLIAR A NIVELL UNIVERSAL,CINC SEGLES AMB LA PRIMACIA, EL RACISME ESPANYOL,HAN INTENTAT PER TERRA MAR I AIRE ANIHILAR LA LLENGUA I L'ESCOLA CATALANA, PARADIGMES DE GENOCIDI A CENTENARS, RECORDEM-HO UN PER HAVER-LO USAT AMB ESCENARI DE SEMIOLOGIA LA DE CARLOS III, EL FELIPE VI, EL 3-O, ÉS EL DE "LOS MAESTROS QUE ENSEÑEN EN CATALAN SERAN DEPORTADOS",

