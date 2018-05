[Vídeo] Arran ataca els jutjats de diferents ciutats per denunciar la ''justícia patriarcal''

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 12:30 h

L'organització també ha penjat cinc ninots en alguns ponts que simulen els cadàvers dels violadors de 'La Manada'

Redacció | Arran ha atacat els jutjats de Gavà, Sabadell i Granollers per denunciar la "justícia patriarcal" davant la sentència de 'La Manada'.

En un vídeo difós al seu compte de Twitter, es pot veure com diversos membres de l'organització juvenil de l'esquerra independentista trenquen els vidres dels accessos dels jutjats a cops de martell i fan diverses pintades on es pot llegir "Això és una guerra" o "Contra la justícia patriarcal, defensem-nos juntes". A més d'aquesta accions en seus judicials, l'organització també penjat cinc ninots en alguns ponts del país que simulen els cadàvers dels cinc violadors de 'La Manada'. "Nosaltres som La Manada i farem que la por canviï de bàndol!", han assenyalat en un tuit.



En un comunicat, Arran ha reivindicat aquestes accions i denuncien que la justícia ha mostrat novament el seu masclisme amb una sentència que no reconeix, diuen, que les dones són "les úniques propietàries del nostre cos" i "posa en dubte la necessitat del consentiment".

"Només sí és sí. No podem entendre la sentència, ni la situació en què es produeix l'agressió al marge d'un sistema patriarcal en què els homes fan ús dels seus privilegis per a sotmetre'ns, en què som objectes al seu servei i en què es fomenta la cultura de la violació i totes les agressions masclistes que patim diàriament", afirmen. L'organització juvenil de l'esquerra independentista diu que avui assenyalen el poder judicial però consideren que "és només una pota més d'un sistema que diàriament ens declara la guerra". Amb aquestes accions, apunten que també han volgut fer visible que no esperen "res" del sistema judicial.





#Bondia Contra la #JustíciaPatriarcal, defensem-nos juntes amb #AutodefensaFeminista! Nosaltres som La Manada! #LaManada pic.twitter.com/puaXgoPBUI — Arran (@Arran_jovent) May 7, 2018 "Només ens tenim a nosaltres per defensar-nos, només per mitjà de d'autodefensa col·lectiva podrem aconseguir vides dignes. Fem-ho juntes, perquè la manada som nosaltres, i farem que la por canviï de bàndol.", conclouen.

