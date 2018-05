El PDeCat defensa que Puigdemont té dret a ser president

"És diputat i se li han de garantir els drets polítics" ja que va poder-se presentar a les eleccions del 21-D, ha afirmat. Des de les portes del Tribunal Suprem, la portaveu del Partit Demòcrata ha lamentat "distorsions constants i desafortunades" cap al Parlament des de les institucions estatals en aquest sentit.En qualsevol cas, ha afirmat que el seu partit rebutja repetir les eleccions: "La nostra obligació és fer govern abans del dia 22", just quan s'esgota el termini perquè es convoquin automàticament nous comicis.

