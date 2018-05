Torrent agraeix als exmembres sobiranistes de la Mesa que defensin el Parlament davant Llarena

Demà compareixen davant Llarena per acabar amb el tràmit de les declaracions indagatòries els consellers destituïts pel 155 Meritxell Borràs i Carles Mundó i l'exconseller Santi Vila, tots processats per desobediència i malversació. També està citada al Suprem l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. Les declaracions són a les 10h del matí.

Els exmembres sobiranistes de la Mesa han defensat davant Llarena que van actuar sota el criteri de la "inviolabilitat parlamentària". Lluís Guinó, Lluís Maria Corominas i Anna Simó -que han estat poc més de cinc minuts dins la sala- han negat els fets pels quals el jutge els processa per desobediència i s'han reafirmat en la declaració que ja van fer el passat 9 de novembre.En el cas d'Anna Simó, només ha respost dues preguntes de la seva lletrada per negar els fets i defensar l'actuació de la Mesa. Lluís Maria Corominas, en canvi, no ha declarat i s'ha reafirmat en el que ja va dir el 9 de novembre. "Hem explicat que la Mesa executava actes de tràmit parlamentari i intuíem que ens podria protegir la inviolabilitat parlamentària", ha manifestat Guinó, a la sortida del Suprem. Les compareixences de tots tres han estat molt breus i qui s'ha esplaiat més ha estat el diputat de Catalunya en Comú-Podem, Joan Josep Nuet (a qui, finalment, també processaran per desobediència), que ha respost totes les preguntes a excepció de l'acusació popular exercida per VOX. En el cas de Ramona Barrufet, no ha viatjat a Madrid per motius de salut i el jutge Llarena haurà de fixar una nova data.A la sortida del Suprem, Nuet –que actualment és diputat- ha explicat que va votar a favor de tramitar iniciatives com la Llei del referèndum o la de transitorietat però que després al ple sempre s'hi va oposar. "Quan la Mesa tramita una iniciativa no sabem què s'acabarà aprovant el ple perquè es pot modificar", ha defensat. Per això, entén que l'única cosa que van fer els membres de la Mesa és "tramitar iniciatives" i que això no contradiu les resolucions del TC. També ha afegit que els membres de la Mesa no són "experts constitucionalistes" i que es poden equivocar donant tràmit a algunes iniciatives però que per això "no es pot posar ningú a la presó". "Podem cometre errors però la política funciona així i hem de posar en valor el mecanisme parlamentari", ha manifestat. Durant la vista, el seu lletrat, Enric Leiva, ha posat de manifest davant el jutge que la interlocutòria de processament conté "greus errors". De sis votacions que se li atribueixen, quatre son errònies, segons la defensa.Guinó, Coromines i Simó sol·licitaran per escrit al jutge que els aixequi les mesures cautelars. Tots, a excepció de Nuet (que va sortir de la primera declaració sense mesures cautelars), estan en llibertat provisional i han de presentar-se setmanalment davant el jutge, no tenen passaport i tenen prohibit sortir del territori espanyol. També van haver d'abonar 25.000 euros en concepte de fiança per eludir la presó, però no sol·licitaran que se'ls retorni ja que entenen que el tribunal vol els diners com un dipòsit en cas que, quan hi hagi judici, hagin d'afrontar multes pel delicte de desobediència.