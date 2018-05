L'Estat manté viu el Valle de los Caídos malgrat les pèrdues econòmiques

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 14:45 h

El mausoleu perd 4,3 milions des del 2012

Redacció | Més de quatre milions. Això és el que ha acumulat en pèrdues a Patrimoni Nacional el Valle de los Caídos en els últims cinc anys. Entre el 2012 i el 2017 el mausoleu ha guanyat uns sis milions amb la venda d'entrades i ha generat 11 milions en despeses de manteniment, personal, subministraments i seguretat.

El Valle de los Caídos té adscrits 30 treballadors: 10 en serveis generals i manteniment, 8 per atenció al públic, 4 per a l'àrea d'administració, 4 dedicats a parcs i jardins i 4 més per a tasques de vigilància.

Els pressupostos generals de l'Estat preveuen una subvenció anual de 340.000 euros per al Valle de los Caídos. Aquesta informació l'ha facilitat el Gobierno a un diputat socialista, Antonio Hurtado, que havia fet una pregunta parlamentària en relació al mausoleu.



Tanmateix, l'executiu de Rajoy ha facilitat el nombre d'entrades venudes en els últims cinc anys. En concret, durant el 2017 es va vendre un 7,3% menys d'entrades que l'any 2012, amb 283.000 visitants.

