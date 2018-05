La història de corrupteles entre ESADE i Urdangarín, més enllà de l'escàndol de la doble titulació

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 16:00 h

Surt a la llum un suposat tracte de favor de l'Escola al cunyat del rei, però la relació entre ambdós va molt més enllà

Redacció| Iñaki Urdangarín torna a estar en el punt de mira mediàtic. Aquest dilluns, el diari ARA ha fet públic que el cunyat del rei espanyol hauria aconseguit en dos anys una doble titulació -una llicenciatura i un màster en administració d'empreses- de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) en que hauria d'haver invertit cinc anys. Però no és el primer cop que el nom d'ESADE es relaciona amb el d'Urdangarín i les males pràctiques.

Urdangarín i la infanta Cristina, en una imatge d'arxiu

El que avui s'ha sabut és que Urdangarín podria haver gaudit d'un tracte de favor pel que fa al seu expedient acadèmic al centre; que li hauria convalidat de manera excepcional (no s'ha convalidat mai res a cap altre alumne) totes les assignatures de la diplomatura d'empresarials que havia cursat anteriorment a la Universitat de Barcelona per estalviar-li tres anys d'estudis. Gràcies a això, Urdangarín hauria estudiat directament el segon cicle. A més, s'hauria beneficiat de classes particulars i no s'hauria vist obligat (com la resta de l'alumnat) a fer treballs en grup ni a realitzar els exàmens amb els altres estudiants.