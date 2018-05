La darrera bestiesa de Tabàrnia promet fer-se viral: així vol sabotejar el festival d'Eurovisió

Última actualització Dilluns, 7 de maig de 2018 17:00 h

Els seus seguidors han pres bona nota del que significa formar part d'aquesta pantomima

Redacció| Tabàrnia no deixa de sorprendre. Després que els seus dirigents fessin milers de quilòmetres per representar un trist teatre davant la casa de Carles Puigdemont a Bèlgica, els seus seguidors han pres bona nota del que significa formar part d'aquesta pantomima. El darrer, un DJ i raper d'estar per casa que pretén boicotejar l'actuació d'Espanya a Eurovisió en representació del moviment antindependentista.





Està clar que el que volen els tabarnesos és sabotejar l'actuació dels exconcursants d'Operación Triunfo, el català Alfred i la navarresa Amaia. I és que -des del seu pas pel programa- ell és el blanc de l'odi de tots els unionistes per haver estat vinculat en més d'una ocasió amb l'independentisme i ambdós han protagonitzat diverses polèmiques en aquest sentit; la darrera, quan ell va regalar-li a ella per Sant Jordi el llibre 'España de Mierda', del cantautor Albert Pla. Deixant de banda que tots dos han manifestat reiteradament estar més que entregats en la seva missió de representar l'Estat al festival, el que no acaba de quadrar amb la 'protesta' de Tabàrnia és que no s'hagin plantejat si el públic europeu -aliè a l'assenyalament de l'espanyolisme a la parella- entendrà aquest autoboicoteig dels espanyols més patriòtics de tots al seu propi país. Tot plegat pot ser molt confús per l'audiència d'arreu del continent i contraproduent pels tabarnesos, que segur han traçat el seu pla convençuts que provocaria un perjudici al sobiranisme català. A més, tenint present que la pròpia Plataforma per Tabàrnia l'ha promocionat via xarxes socials, sembla difícil que aquest es pugui finalment dur a terme.





El subjecte en qüestió respon al nom d'Old Pimp i fa perles com aquesta; conegudes només al submón d'Internet que ha vist néixer els personatges més freaks de la xarxa.Doncs bé, segons va avançar (i celebrar) el mitjà ultraconservador 'Mediterráneo Digital', aquest personatge pretén colar-se al pavelló de Lisboa on es celebrarà la gala de la música europea el proper 12 de maig i boicotejar els representants d'Espanya sortint a l'escenari amb una bandera de Tabàrnia. El pla, potser, té algunes llacunes.